Apple se desculpa por funcionários que ouviram conversas com a Siri

São Paulo – Após suspender o programa que analisava conversas particulares e confidenciais de usuários com a Siri, assistente de voz dos produtos Apple, a empresa se justificou publicamente. Em nota, a multinacional de produtos eletrônicos escreveu que acredita que a privacidade seja um direito humano fundamental. Essa análise de dessas gravações é chamada de “classificação” – algo que o Google e a Microsoft também fizeram. Ela consiste em contratar trabalhadores terceirizados para ouvir seus conteúdos e melhorar a qualidade do reconhecimento de voz de seus assistentes, a Siri, no caso da Apple.

No começo desse mês, a Apple havia anunciado que demitiu os funcionários contratados para esse programa e o suspendeu temporariamente. A revelação veio por meio de uma reportagem do site britânico The Guardian, que informava sobre funcionários do programa estarem ouvindo repetidamente informações que eram particulares dos usuários, a fim de melhorar a performance da Siri. O programa era realizado na Europa e possuía mais de 300 funcionários, e todos acabaram sendo desligados da empresa. “Todos nós fomos demitidos depois do escândalo, sem proteção contra isso”, informou um ex-funcionário para o portal do Reino Unido.

Na nota para a imprensa, a Apple detalhou as mudanças que serão feitas para que não seja necessário cortar por completo a análise das gravações. De acordo com a companhia, a Siri terá um papel importante na proteção da privacidade dos usuários, assegurando que armazenará o mínimo de informações possível. Por exemplo, quando o usuário pedir para que a assistente leia as suas mensagens, ele apenas as lerá em voz alta e não as salvará no sistema.

Outra alteração relevante é que o sistema não irá mais armazenar qualquer gravação de voz sem permissão, realizando as melhorias e análises apenas por meio de transcrições geradas pelos computadores. Os usuários poderão, ainda, escolher se desejam ter suas conversas por voz analisadas ou não. Em caso de o usuário permitir que a Apple utilize suas gravações, elas são deletadas logo em seguida. Quando retomarem com o programa, é esperado que contratem seus próprios profissionais para a tarefa, e não empregados de companhias terceirizadas.