Apple sabia de problema que fazia iPhone 6 entortar, diz relatório

São Paulo – Um documento interno da Apple, revelado em uma investigação judicial, indica que a empresa tinha ciência do problema que fazia os modelos de smartphones iPhone 6 e iPhone 6 Plus entortarem com facilidade. O caso ficou conhecido na mídia internacional como “Bendgate”. As informações foram obtidas pelo site americano Motherboard.

Os dados mostram que o iPhone 6 era 3,3 vezes mais fácil de ser entortado do que o iPhone 5s. Já o iPhone 6 Plus tinha propensão ainda maior: 7,2 vezes.

À época, youtuber chegaram a entortar e quebrar iPhones com as próprias mãos para demonstrar o problema–e ganhar alguns seguidores. Veja um exemplo abaixo, do canal Unbox Therapy. A reportagem continua na sequência.

Em 2014, quando o caso veio à tona, a Apple disse que o problema era muito raro.

Outro defeito reportado pelos usuários nessa geração do iPhone era a doença do touch, na qual a tela deixava de identificar toques devido a uma falha de comunicação com a placa mãe do smartphone. A Apple disse publicamente que o caso era ocasionado por constantes quedas do aparelho em superfícies rígidas.