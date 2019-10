Apple revela preços do iPhone 11 no Brasil

São Paulo – A Apple revelou os preços do iPhone 11 no Brasil. Os novos celulares da empresa da maçã chegam ao País no dia 18 de outubro custando a partir de 4.999 reais para o iPhone 11 na versão com 64 GB de espaço interno.

Lançado em setembro nos Estados Unidos por 699 dólares, o iPhone 11 chegou às lojas custando menos do que os modelos antecessores fabricados pela companhia de Cupertino. O iPhone XR foi apresentado em 2018 custando a partir de 749 dólares nos EUA e 5.199 reais no Brasil.

O novo smartphone traz como principal diferencial o conjunto de câmeras. Principalmente nas versões mais parrudas. O sensor para telefoto disponível nos modelos 11 Pro e 11 Pro Max – que também contam com telas OLED –, capturam imagens com zoom ampliado.

Vale lembrar que o preço mais baixo ofertado nos Estados Unidos, contudo, não deve servir de atrativo para consumidores brasileiros. As versões americanas do aparelho não são compatíveis com o padrão de internet 4G do Brasil, que utiliza frequência de 700 MHz. Assim, quem optar pelo desconto, terá que conviver também com uma redução drástica na velocidade da internet móvel contratada.

Confira abaixo os preços de todas as versões do iPhone 11: