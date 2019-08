Apple restringirá recurso usado pelo Facebook em mensagens de voz

São Paulo — A Apple está fazendo uma alteração em seu sistema operacional móvel que restringirá um recurso que aplicativos como o Facebook e o WhatsApp usam para fazer chamadas de voz pela internet, informou o The Information na terça-feira (6).

O recurso de ligação nos aplicativos é executado em segundo plano mesmo quando não está em uso, o que significa que os aplicativos podem conectar chamadas mais rapidamente enquanto executam outras tarefas, como coleta de dados, de acordo com a matéria.

A reportagem disse que a Apple está restringindo o acesso em segundo plano aos aplicativos enquanto os usuários fazem chamadas pela internet.

Tanto a Apple quanto o Facebook não responderam imediatamente a um pedido de comentários.

A decisão da Apple forçará a gigante das redes sociais a atualizar seus aplicativos de mensagens, segundo a matéria, citando duas pessoas familiarizadas com o assunto, acrescentando que isso pode ter um grande impacto no WhatsApp, que tem usado o recurso de chamadas via internet de várias maneiras, incluindo para implementar a criptografia de ponta a ponta do aplicativo.