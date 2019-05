Apple renova iPod com processador do iPhone 7

São Paulo – A Apple anunciou uma nova versão do reprodutor de mídia iPod nesta terça-feira (28). O aparelho agora tem o processador Fusion A10, também usado no iPhone 7, lançado em 2016.

“Estamos tornando o dispositivo iOS mais acessível ainda melhor com performance duas vezes superior à do seu antecessor, acesso a chamadas em grupo no FaceTime e recursos de realidade aumentada com preços a partir de 199 dólares”, disse, em nota, Greg Joswiak, vice-presidente de marketing de produtos da Apple. Joswiak ressalta que o aparelho pode ser usado para jogos e reprodução multimídia no dia a dia.

Para ser o dispositivo iOS mais barato de todos, a Apple oferece menos recursos no iPod do que no iPhone. Não há, por exemplo, métodos de autenticação biométricos, como o sensor de impressões digitais Touch ID ou o scanner de reconhecimento facial Face ID.

A tela segue igual à do modelo anterior. Ou seja, não houve melhorias de design como aconteceu com o iPhone nos últimos anos. O display do iPod Touch conta com 4 polegadas, tamanho já abandonado pelas fabricantes de smartphones e pela própria Apple, que mantém apenas opções de 4,7 polegadas.

Conforme aumenta a capacidade de armazenamento do novo iPod Touch, o preço sobe. A versão de 199 dólares tem somente 32 GB de espaço. Por mais cem dólares, é possível comprar a edição de 128 GB. Por fim, a edição com mais espaço de todas é de 299 dólares, que tem 256 GB de memória para armazenamento. No Brasil, os preços são de 1.699 reais, 2.499 reais e 3.299 reais, respectivamente.

