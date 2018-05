Apple rejeita aplicativo de games e alega conflito de negócios

São Paulo – A Valve, que mantém a plataforma de games para PCs Steam, teve seu novo aplicativo rejeitado pela Apple na loja virtual do iPhone nesta semana. De acordo com uma conta oficial da Steam no Twitter, o motivo seria um “conflito de negócios com as regras de aplicativos”.

O site The Verge indica que a razão para a proibição pode ser o fato de que o app tem acesso a uma loja de aplicativos diferente da App Store do iPhone (a loja de jogos da Steam).

O aplicativo em questão é chamado Steam Link e permite o espelhamento de jogos do computador em smartphones ou tablets. A utilidade dele é que você pode jogar mesmo sem precisar estar sentado à frente do PC o tempo todo.

Durante suas apresentações, os executivos da Apple já se referiram ao iPhone, mais de uma vez, como a maior plataforma mobile de jogos do mundo.

A Apple não comentou o caso publicamente. Já a Valve disse esperar que a empresa reconsidere sua posição no futuro.