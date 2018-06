Apple reforça segurança do iPhone para impedir acesso a dados pessoais

São Paulo – A Apple reforçou a segurança dos iPhones em uma atualização do sistema iOS e corrigiu uma falha que autoridades já usaram no passado para obter dados pessoais contidos em seus smartphones. O acesso acontecia por meio de uma oportunidade de acesso quando o iPhone estava conectado a uma porta USB.

A novidade no iOS consiste em um bloqueio total do aparelho uma hora após o último uso. Sendo assim, o smartphone não oferecerá acesso a dados quando conectado a um computador ou qualquer dispositivo, caso esse período tenha expirado. Ainda assim, o carregamento da bateria via computadores Windows ou Macs segue funcionando normalmente.

Ao TechCrunch, a Apple informou respeitar o trabalho das autoridades e disse que não fez isso para dificultar sua atuação. “Constantemente reforçamos as proteções da segurança em todos os produtos da Apple para ajudar os clientes a se defenderem de hackers, identificar ladrões e intrusos em suas informações pessoais”, de acordo com a empresa.

Quebrar a proteção do iPhone não é um processo trivial e requer dispositivos adequados para tanto. Autoridades americanas, como o FBI, a DEA, o Serviço Secreto e os Departamentos de Estado possuem ou estão em processo de compra desses produtos, que podem ser inutilizados com a atualização do iOS que está para chegar, mas ainda não tem previsão oficial por parte da Apple.