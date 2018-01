Apple reduz preço de troca de bateria de iPhone após polêmica

São Paulo – A Apple reduziu o preço da troca de bateria de alguns modelos do iPhone após uma polêmica causada por um comunicado da empresa que informava sobre uma queda intencional de desempenho dos aparelhos com baterias antigas.

O valor da substituição do componente em assistências técnicas da empresa era de 449 reais no Brasil e passa agora para 149 reais, uma redução de 67%. De acordo com a Apple, a redução é válida para “todos os donos de iPhone 6 ou posterior que precisem substituir a bateria”.

O Site EXAME consultou a Apple sobre a participação do Brasil no programa de redução de preços de baterias novas para iPhones na semana passada e foi informada de que os valores se manteriam. No entanto, nos últimos instantes da última sexta-feira, a Apple traduziu uma carta aberta, divulgada originalmente nos Estados Unidos. Nela, a companhia informa a redução de preço da substituição do componente.

O programa de desconto nas trocas de baterias de iPhones será oferecido todos os países a partir de janeiro até dezembro de 2018.

Entenda o caso

Tudo começou com uma discussão no fórum Reddit e uma análise de longo prazo feita por um funcionário de uma empresa de benchmarks (testes de desempenho). Ao trocar baterias, alguns usuários notaram que os iPhones passavam a ter melhor performance.

Ao site de tecnologia The Verge, a Apple admitiu que reduzia o desempenho dos aparelhos para evitar desligamentos inesperados e danos a componentes eletrônicos.

O caso ganhou destaque em todos os grandes sites internacionais de tecnologia. A Apple pediu desculpas publicamente, informou que vai oferecer um recurso no sistema dos iPhones para mostrar se a condição da bateria está afetando o desempenho do aparelho e ofereceu o programa de descontos em novas baterias globalmente. A empresa virou alvo de processos por deixar os smartphones antigos mais lentos.