Apple quer impedir que você troque a bateria do iPhone em qualquer lugar

São Paulo – A Apple está tentando limitar os serviços de troca de baterias de iPhones apenas para suas lojas e assistências técnicas autorizadas. A empresa americana quer tornar impossível que outras empresas ou usuários comuns, com a compra de kits domésticos, possam realizar a substituição do componente.

De acordo com o site americano iFixit, a companhia está enviando mensagens aos usuários de iPhones XR, XS e XS Max com as versões 12 e 13 (ainda em fase de testes) do iOS, o sistema operacional da companhia da maçã, informando a limitação.

Ao acessar um recurso que informa a saúde da bateria, uma notificação informa que as informações não podem ser exibidas por que o componente utilizado não seria original e que seria necessário levar o aparelho em uma assistência autorizada.

Limitar informações sobre a saúde da bateria é uma estratégia ousada da Apple. Anos atrás, a companhia americana admitiu que usava baterias de lítio para prejudicar o desempenho de iPhones antigos e atualmente sofre com processos desde então.

Para remediar a situação, a fabricante de Cupertino, na Califórnia, introduziu, a partir da versão 11.3 do iOS, uma funcionalidade que permitia que o usuário checasse o status da saúde da bateria.