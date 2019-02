Apple prepara nova câmera 3D para iPhone de 2020

A Apple planeja lançar iPhones com uma câmera 3D mais potente já no ano que vem, acelerando o avanço da empresa no segmento de realidade aumentada, segundo pessoas a par dos planos.

A câmera 3D traseira e de longo alcance foi projetada para escanear o ambiente para criar reconstruções tridimensionais do mundo real. Ela funcionará a até cerca de 4,5 metros do aparelho, disseram as pessoas. A nova capacidade contrasta com o sistema de câmera 3D atual do iPhone, que aponta para o usuário e opera a distâncias de 25 a 50 centímetros para alimentar o recurso de reconhecimento facial Face ID, da Apple.

O novo sistema da Apple usa um escâner a laser em vez da tecnologia de projeção de pontos existente, que não funciona tão bem em distâncias mais longas, segundo as pessoas, que pediram para não serem identificadas por comentar sobre recursos não lançados. Este é apenas um dos muitos recursos novos — entre eles uma terceira câmera mais avançada, ferramentas aprimoradas de captura de fotos e um chip mais potente — que a Apple planeja incluir nas próximas gerações de iPhones, disseram as pessoas.

A câmera 3D com laser melhoraria o recurso de realidade aumentada do iPhone, permitindo uma percepção em profundidade mais precisa e o posicionamento de objetos virtuais. Além disso, ela pode ajudar o aparelho a tirar fotos que possam capturar melhor a profundidade, disseram as pessoas. A Apple negocia com a Sony para testar sensores para o novo sistema, segundo uma das pessoas.

Enquanto a realidade virtual mergulha o usuário em um mundo digital, a realidade aumentada sobrepõe imagens e dados em uma visão do mundo real. Entre os casos de uso estão olhar para um prédio e exibir detalhes da estrutura ao lado da imagem, ou listar instruções de conserto para um mecânico enquanto trabalha em uma máquina defeituosa. Este recurso é considerado mais atraente para o mercado de massa do que a realidade virtual e o CEO da Apple, Tim Cook, tem elogiado suas perspectivas.

A câmera do iPhone de 2020 pode ser o prelúdio de um headset de realidade aumentada que a Apple vem preparando já para 2020. Uma porta-voz da Apple preferiu não comentar sobre os planos da empresa, que poderiam mudar.

A Apple antes trabalhava com o objetivo de colocar o novo sistema de câmeras 3D na parte de trás dos iPhones mais avançados neste ano, mas adiou o plano, disseram as pessoas informadas sobre o assunto. Ainda assim, a gigante da tecnologia com sede em Cupertino, na Califórnia, está dobrando a aposta na capacidade das câmeras de seus aparelhos.

Para 2019, a Apple planeja sucessores para o iPhone XS e o iPhone XS Max — cujos codinomes são D42 e D43 — e uma atualização para o iPhone XR, disseram as pessoas. O maior dos novos iPhones de última geração terá três câmeras na parte de trás e outros aparelhos futuramente também poderão ser lançados com o sistema atualizado, disseram as pessoas.