Apple pode lançar três iPhones com 5G em 2020

São Paulo – A Apple pode trazer uma revolução para os iPhones que pretende lançar no ano que vem. De acordo com relatos do site MacRumors, três aparelhos da maçã que deverão chegar ao mercado em 2020 terão suporte à rede de internet móvel 5G.

De acordo com Ming-Chi Kuo, analista famoso por antecipar novidades do gadgets da companhia de Cupertino, a Apple decidiu incorporar a tecnologia aos três modelos para ganhar poder de competição contra aparelhos Android com preços mais modestos e que também poderão contar com o 5G.

A mudança de estratégia da Apple, que antes planejava incorporar o recurso a apenas dois iPhones, foi motivada também pela aquisição da divisão móvel da Intel em uma acordo de 1 bilhão de dólares.

“Os modelos de iPhone que serão vendidos a preços mais altos (do que os smartphones Android) terão que suportar o 5G para ganhar mais subsídios das operadoras móveis e atrair os consumidores”, afirma o analista.