Apple pode lançar óculos de realidade aumentada em 2020

São Paulo – A Apple está se preparando para lançar um óculos munido de inteligência artificial e com tecnologia de realidade aumentada. De acordo com Ming-Chi Kuo, analista de tecnologia da KGI Securities e conhecido por antecipar novidades da empresa, a fabricante de Cupertino pode anunciar o gadget já no segundo trimestre de 2020.

O novo produto da Apple ainda não teve muitos detalhes revelados e não há uma certeza se ele terá realmente formato de óculos ou se vai se assemelhar com um headset.

Apesar do design ainda não ter sido revelado, a expectativa, porém, é de que o produto tenha um desenho simples, tal como os celulares da Apple, e possa se conectar ao iPhone sem a necessidade de cabos.

Os rumores sobre um dispositivo de realidade virtual ou aumentada da Apple cresceram nos últimos anos. Muito por conta da entrada de outras gigantes da tecnologia neste mercado. Google, Facebook, Microsoft e Epson já se movimentam com o desenvolvimento ou o lançamento de produtos do tipo.

Lançar produtos diferentes de iPhones ou iPads tem se mostrado uma estratégia efetiva para os negócios da Apple. Além dos Apple Watches, os fones sem fio AirPods se tornaram um sucesso nas vendas. Neste ano, a expectativa é de que as vendas de 50 milhões de fones representem 8 bilhões de dólares na receita anual da empresa.