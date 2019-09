Apple pode lançar iPhone com preço “popular” em 2020

São Paulo – De olho na concorrência com marcas com a Samsung e Huawei, a Apple quer colocar um produto para brigar na categoria de smartphones com preços mais acessíveis aos consumidores. De acordo com o site Nikkei Asian Review, a empresa da maçã pode lançar um novo iPhone por valores próximos de 400 dólares já em 2020.

O dispositivo teria design mais rústico do que os modelos atuais e contaria com tela de 4,7 polegadas. Para economizar na produção, a companhia usaria um visor de LCD, em vez de OLED. Já o processador seria o A13, o mesmo do iPhone X.

Nos possíveis planos da empresa comandada por Tim Cook, esse novo iPhone chegaria ao mercado para substituir a lacuna do modelo SE. Lançado em 2016 por 399 dólares, o aparelho era considerado um “iPhone popular”. Era, porque o modelo foi descontinuado pela Apple no fim do ano passado.

A Apple enfrenta um momento desfavorável em sua divisão de smartphones. Recentemente, a companhia foi ultrapassada pela chinesa Huawei nas vendas. Em janeiro, a direção da companhia reconheceu que o “preço foi fator” para a queda no comércio, principalmente em mercados emergentes.

Atualmente o smartphone mais barato da fabricante americana é o iPhone 7. Nos Estados Unidos, o celular pode ser adquirido por 449 dólares na versão de 32 GB. Por aqui, o mesmo iPhone é comercializado a partir de 3.199 reais.