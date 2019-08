Apple pode apresentar iPhone Pro e novo iPhone XR

São Paulo – A Apple pode apresentar um iPhone Pro e um novo iPhone XR no evento anual de anúncio de smartphones. É o que indica uma reportagem da Bloomberg, publicada nesta quinta-feira (22).

O iPhone Pro, que pode chegar em duas versões com tamanhos diferentes, seria o substituto da atual linha iPhone XS e XS Max, as mais sofisticadas da empresa. Para o segmento de entrada da Apple, a novidade seria uma versão reformulada do iPhone XR, lançado pela primeira vez no ano passado.

Assim como fez o rival Galaxy S10 Plus, o iPhone Pro pode vir com uma terceira câmera traseira, que teria um amplo ângulo de captura, como o de uma câmera de ação GoPro. Já o iPhone XR novo pode chegar ao mercado com uma segunda câmera traseira – no ano passado, ele foi lançado apenas com uma.

As demais novidades do iPhone Pro seriam visualmente mais discretas, como melhorias de desempenho e a possibilidade de carregar fones de ouvido da linha AirPods por indução. O sensor de desbloqueio do aparelho por reconhecimento facial deve melhorar também. Ele pode oferecer mais ângulos para a identificação do usuário, o que tornaria a usabilidade melhor, segundo a reportagem.

Os iPhones novos não devem chegar com suporte para a rede móvel 5G, algo que deve ficar para 2020, reporta a Bloomberg.

MacBook

Os MacBooks, notebooks da Apple, devem ganhar uma versão com tela de aproximadamente 16 polegadas, apesar de manterem tamanho equivalente ao de produtos com 15 polegadas. Isso seria possível graças a uma diminuição das bordas da tela. Melhorias de performance nos aparelhos também são esperadas.

Novos AirPods

Uma nova versão de AirPods, os fones de ouvido sem fio da Apple, também pode chegar. Eles teriam como diferencial um recurso de cancelamento de ruído, para evitar a interferência de sons externos, bem como um preço mais alto. No Brasil, os produtos custam cerca de 1.300 reais.

Novidades no iPad

A reportagem da Bloomberg indica ainda melhorias nos iPads Pro, a linha de tablets da Apple voltada para produtividade. Eles devem ganhar especificações técnicas mais avançadas, como CPUs e processadores melhores, bem como câmeras de melhor qualidade do que as atuais. Os tamanhos de telas disponíveis seriam de 11 polegadas e 12,9 polegadas.

O iPad de entrada também vai melhorar, segundo as fontes anônimas da Bloomberg. Os tamanhos de tela devem ser de 9,7 e 10,2 polegadas e as características técnicas também devem receber melhorias.

O relógio Apple Watch é outro produto que a Apple deve atualizar ainda neste ano. As novidades seriam novos acabamentos que mudam o visual do aparelho.