Apple planeja vender Macs com processador próprio, diz Bloomberg

A Apple planeja começar a vender computadores com processadores próprios no próximo ano, que serão baseados em chips atualmente usados em iPhones e iPads, informou a Bloomberg nesta quinta-feira.

A companhia está trabalhando em três processadores para seus computadores. Os chips são baseados no processador A14 da próxima geração do iPhone, sugerindo que a empresa deixará de usar os fornecidos pela Intel, acrescentou a reportagem citando fontes familiarizadas com o assunto.

A Apple não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da Reuters.