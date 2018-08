Apple planeja novo MacBook de baixo custo

São Paulo – A Apple planeja o lançamento de um novo MacBook de baixo custo, bem como uma atualização do Mac mini, seu pequeno computador de mesa que requer um monitor. As informações foram obtidas pela Bloomberg e indicam que a empresa americana quebrará o jejum de novidades na linha Mac neste ano.

A tela do novo MacBook deve ser de 13 polegadas, mas terá resolução Retina, como a Apple chama sua tecnologia de alta resolução para displays. Outra diferença no produto seria que ele teria bordas mais finas do que os modelos de baixo custo atualmente disponíveis.

Os novos aparelhos devem rivalizar com os Chromebooks, notebooks de baixo custo que rodam o sistema Chrome OS, do Google, em vez de adotar Windows 10 ou Mac OS X.

A Apple não comentou o caso.

A empresa americana costuma apresentar suas novidades para as linhas de computadores em outubro, mês seguinte à apresentação dos iPhones–que, neste ano, devem chegar em três modelos.