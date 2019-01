Apple planeja mudanças para o iPhone 8

–

A Apple deve mudar significativamente o design de seu smartphone e a forma como as pessoas o utilizam. Como? Eliminando o botão home e deixando seus comandos totalmente virtuais no touchscreen.

De acordo com a Bloomberg, o novo aparelho deve contar com novos controles por gestos para substituir o botão, cuja ausência dará espaço para uma tela maior.

Essencial para os iPhones e presente nos modelos desde seu lançamento em 2007, o botão é responsável por levar o usuário de volta à tela inicial, à tela multitarefa (que dá uma visão geral dos aplicativos abertos) e ativar o comando de voz.

O aparelho vai ter uma barra na borda inferior da tela com alguns comandos. O usuário vai arrastá-la para cima para iniciar o telefone.

O mesmo movimento pode abrir a tela multitarefa dentro de um aplicativo, o que permite fechá-lo e retornar à tela inicial.

Confira no gráfico abaixo como deve ser o novo modelo:

–

O novo iPhone deve vir com tela OLED, o que o deixa ligeiramente maior que o iPhone 7 Plus (5.5 polegadas).

A parte superior do celular também deve mudar. A câmera frontal e as outras ferramentas desta área estarão concentradas no meio, enquanto as laterais vão receber informações comuns da barra de status do celular, como carga de bateria e sinal do telefone.

As mudanças no design e software serão as mais significativas da marca em uma década. Mais dois novos iPhones com processadores mais rápidos, porém com a mesma tela presente nos modelos 7 e 7 Plus devem ser divulgados neste mês.