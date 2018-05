Apple perde mais duas posições em ranking de notebooks

São Paulo – A Apple perdeu mais duas posições no ranking anual de melhores fabricantes de notebooks elaborado pela revista Laptop. No ano passado, a companhia perdeu a liderança, que detinha há sete anos, e passou para a quinta colocação. Agora, ela está em sétimo lugar, atrás de Lenovo, HP, Dell, Acer, Asus e Microsoft.

“A Apple não parece focada no negócio de notebooks como antes”, de acordo com a Laptop, que destaca a falta de inovação de design em seus produtos no ano passado. Porém, a publicação enaltece o serviço de atendimento tecnológico, que diz ser o melhor que você pode ter.

A revista faz seu ranking anual com base em cinco fatores: reviews, design, atendimento ao cliente e garantia, inovação e preços do portfólio de produtos oferecidos pelas marcas.

A Lenovo roubou a primeira colocação da Apple no ano passado e se manteve neste ano. Dois notebooks, Thinkpad X1 Carbon e o Yoga 920 (já testados por EXAME) foram destacados pela publicação como os mais importantes de 2017. Além disso, pesou na decisão da publicação o fato de que 53% dos notebooks avaliados no ano passado tiveram nota de 4 estrelas ou mais. Ainda assim, o atendimento da empresa perdeu pontos por causa da concorrência com a HP e a Dell.

A HP saltou suas posições no ranking por causa de lançamentos no mercado internacional. Os principais notebooks citados pela Laptop são o Spectre x360, o ZBook 17 e o Envy 13t.

Dell, Razer e Samsung se mantiveram em suas posições em relação ao ano passado.

Veja a lista completa a seguir: