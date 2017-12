Apple pede desculpas por prejudicar desempenho de iPhones antigos

Nova York – Em uma carta aberta divulgada nesta quinta-feira, a Apple pediu desculpas aos usuários depois de enfrentar críticas após admitir que, nos modelos mais antigos do iPhone, o desempenho do aparelho é prejudicado para compensar problemas de bateria. “Nós sabemos que alguns de vocês sentem que a Apple os deixou na mão. Nós pedimos desculpas”, disse a empresa na carta, que não é assinada.

A companhia informou que irá reduzir o preço de substituição de uma bateria em um telefone fora da garantia dos atuais US$ 79 por US$ 29 até dezembro de 2018, com uma atualização do software sendo lançada no início do próximo ano “com novos recursos que proporcionam aos usuários maior visibilidade da saúde da bateria do iPhone para que eles possam ver por si mesmos se a condição está afetando o desempenho do aparelho”.

As ações da Apple chegaram a cair nesta quinta-feira, mas se recuperaram do movimento baixista e fecharam em alta de 0,28%, a US$ 171,08. Neste ano, os papéis da companhia apresentam valorização superior a 45%, enquanto o índice Dow Jones, que tem a Apple como um dos componentes, subiu cerca de 25%. Fonte: Dow Jones Newswires.