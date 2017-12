Apple não dará desconto na troca de bateria do iPhone no Brasil

São Paulo – A Apple pediu desculpas a seus consumidores por conta da revelação de que a empresa piora o desempenho de iPhones com baterias antigas. Como parte desse processo, a empresa anunciou preços especiais na troca de baterias do smartphone. O problema é que o programa de descontos não chega ao Brasil.

Consultada pelo site EXAME, a Apple informou que já dá suporte para a troca de baterias no país e indicou o site onde apresenta as condições e preços desse serviço.

Lá, estão especificadas duas condições para a troca gratuita da bateria: quando o iPhone ainda estiver na garantia ou quando o cliente tiver razão pelo Código de Defesa do Consumidor.

Excetuadas essas duas situações, o preço para a troca de baterias é fixo em 449 reais.

Após um pedido de desculpas divulgado ontem pela Apple, a empresa anunciou que terá um período de promoção. Até dezembro de 2018, o custo para a substituição da bateria nos Estados Unidos cairá de 79 dólares para 29 dólares.

O desconto, de mais de 60%, portanto, não chegará ao Brasil. Vale ressaltar que os problemas de desempenho não têm qualquer vínculo geográfico, atingindo também consumidores brasileiros.

O caso

O caso teve início após uma empresa que faz app para medir a velocidade do iPhone publicar dados que mostram desempenho mais lento dos modelos iPhone 6s e iPhone 7, conforme eles ficam mais velhos.

A Apple admitiu que faz isso em três situações: com a bateria com pouca carga, com baterias velhas ou quando está frio demais.

“No ano passado, nós lançamos um recurso para o iPhone 6, iPhone 6s e iPhone SE para suavizar os picos instantâneos somente quando necessário para evitar que o dispositivo desligue inesperadamente durante essas condições”, afirmou a Apple, de acordo com a agência de notícias Reuters.

Ontem, a Apple publicou um pedido de desculpas no seu site americano. A empresa disse que faria mudanças “para reconhecer sua fidelidade e recuperar a confiança de qualquer um que possa ter duvidado das intenções da Apple”.

A empresa já é alvo de processos por parte de clientes que se sentiram lesados ao saber que a empresa omitiu essa informação.