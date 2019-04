Apple Music ultrapassa Spotify em número de assinantes nos EUA

São Paulo — O Apple Music ultrapassou o Spotify em número de assinantes pagantes nos Estados Unidos, segundo o Wall Street Journal. De acordo com fontes familiarizadas com o assunto, o serviço da Apple registrou em fevereiro 28 milhões de assinaturas no país, enquanto o Spotify teve 26 milhões.

Apesar do resultados nos EUA, o Spotify continua sendo o aplicativo de música com mais assinaturas pagantes do mundo. O aplicativo perde no quesito assinantes pagantes nos Estados Unidos, mas ganha em número de usuários no país, já que muitas pessoas usam a opção gratuita do serviço.

No mundo todo, o Spotify registrou 96 milhões de assinantes pagantes em fevereiro, segundo o Wall Street Journal. Colocando na conta os usuários que usam o serviço gratuito, o número sobe para 207 milhões. O Apple Music, que não oferece serviço gratuito, tem 56 milhões de assinantes globalmente, de acordo com o jornal Financial Times. A reportagem também citou que a taxa de crescimento de assinaturas do Apple Music é maior do que a do Spotify tanto nos Estados Unidos como no mundo.

O mercado de streaming de música está cada vez mais competitivo e a conquista do Apple Music nos Estados Unidos pode ser um sinal de que a estratégia da empresa em investir em serviços está no caminho certo. No mês passado, a fabricante do iPhone anunciou plataformas de assinaturas de games, notícias e conteúdo audiovisual, além de um cartão de crédito.

O clima está ruim entre as duas empresas. No mês passado, o Spotify apresentou uma queixa aos reguladores antitruste da União Europeia contra a Apple, alegando que a companhia norte-americana limita injustamente rivais. A empresa é contra uma taxa de 30% que a Apple cobra para o uso do seu sistema de compra. Apple respondeu à acusação do Spotify dizendo que o aplicativo usa a App Store há anos para crescer sem fazer quaisquer contribuições para a plataforma.