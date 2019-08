Apple marca data para evento de novo iPhone

São Paulo – A Apple marcou nesta quinta-feira (28) a data do seu evento de apresentação de novos modelos de iPhones. Em 10 de setembro, em Cupertino, nos Estados Unidos, a empresa americana deverá revelar as suas novidades de hardware para celulares e relógios, bem como oficializar o lançamento do novo sistema iOS 13, para dispositivos móveis.

A expectativa é de que a empresa apresente a linha iPhone 11, que substituiria o iPhone XR do ano passado, e também dois modelos de iPhone Pro, que tomariam o lugar dos iPhones XS e XS Max. As versões mais sofisticadas dos aparelhos poderão ter preço acima dos 1.000 dólares, como a empresa tem feito desde o lançamento do iPhone X.

O convite oficial para o evento, enviado para a imprensa internacional, não revela quais serão as novidades. Ele mostra apenas o logotipo da Apple em diversas cores, entre elas, verde, vermelho, azul, amarelo e roxo.

Apple: empresa enviou convite para evento de 10 de setembro

O evento terá transmissão ao vivo pela internet e começará às 10h (horário local).