Apple limita compras do iPhone pela internet em meio a coronavírus

Xangai — A Apple está limitando as compras de iPhones em suas lojas online em muitos países, incluindo Estados Unidos e China, a um máximo de dois dispositivos por pessoa, seu site informou nesta sexta-feira.

Os limites de compra ocorrem logo após empresa fechar todas as suas lojas físicas fora da China, enquanto o coronavírus se espalha pelo mundo causando paralisações e limitando o movimento das pessoas.

O comunicado no site da Apple revela que, em vários países, os clientes não conseguem comprar mais de dois do mesmo modelo de iPhone em todos os modelos. A última vez que a Apple fez isso foi em 2007, quando o iPhone foi lançado, para impedir que as pessoas os revendessem.

A Apple se recusou a comentar.

Os limites de compra ocorrem quando a Apple se prepara para sentir o impacto do coronavírus nas vendas, devido a interrupções na cadeia de fornecimento e à fraca demanda.

De acordo com Nicole Peng, que monitora o setor de smartphones na empresa de pesquisa Canalys, a Apple provavelmente está limitando os pedidos online para impedir que scalpers estoquem dispositivos e os revendam no mercado cinza.

“Isso aconteceu no passado na Ásia, quando há um novo lançamento do iPhone e os scalpers viram uma oportunidade de vender para a China continental, onde os novos telefones eram mais difíceis de comprar na época”, disse ela.

“Agora que as lojas em todo o mundo estão fechadas, os scalpers veem uma oportunidade semelhante.”