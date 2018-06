Apple libera versão pública de testes do iOS 12

São Paulo – A Apple liberou nesta semana a primeira versão de testes pública do novo iOS 12, sistema para iPhone e iPad apresentado oficialmente no começo do mês. Antes, o software estava disponível somente para desenvolvedores. O iOS 12 pode ser baixado aqui. Vale notar que essa versão ainda é preliminar, a edição final chegará apenas em setembro.

O sistema traz novos recursos aos iPhones e iPads, incluindo um monitor de tempo de uso para combater o vício nesses produtos tecnológicos.

O iOS 12 é compatível com todos os smartphones da marca lançados a partir do iPhone 5s. Essa versão de testes também pode ser instalada em qualquer um desses aparelhos.

O software conta com recursos que melhoram o desempenho e a economia de bateria dos dispositivos da Apple. O principal deles é o gestor de performance, que permite um ganho repentino de poder de processamento quando um aplicativo que demanda muito do hardware é aberto.

Uma simplificação muito pedida pelos usuários foi finalmente atendida pela Apple: o agrupamento de notificações de um mesmo aplicativo.

Desde o lançamento do ARkit, a Apple tenta impulsionar os iPhones e iPads como dispositivos voltados à realidade aumentada. No iOS 12, ela fez mais dois esforços nesse sentido: lançou o aplicativo Measure, que mede objetos e ambientes do mundo real usando recursos aprimorados mapeamento de seu sistema de realidade aumentada, e o ARkit 2 chega ao software para dar ainda mais ferramentas para desenvolvedores terceiros criarem apps que tirem proveito da tecnologia. Ainda nesse ponto, a Apple criou um novo formato de arquivos para a realidade aumentada e fez uma parceria com a Adobe para torná-lo compatível com a sua suíte de produtividade.

Os Animojis lançados com o iOS 11 no iPhone X ganharam mais rostos de bichinhos. Mensagens animadas que imitam as expressões do rosto do usuário podem ser compartilhadas com os amigos, um recurso voltado ao entretenimento.

Por fim, outra boa notícia para quem usa iPhone e tem um carro com painel multimídia com suporte ao Apple CarPlay é a chegada do Waze, Google Maps, WhatsApp e outros serviços de terceiros. Os apps aparecem no painel do carro, desde que o iPhone esteja conectado a ele via cabo.