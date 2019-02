Apple libera update que corrige falha de segurança no OS X

A Apple liberou nesta terça-feira a atualização do OS X Mavericks para a versão 10.9.2.

De robustos 460 MB, o update traz, entre outras novidades e correções, uma solução para a falha de autenticação envolvendo a comunicação entre Macs e sites protegidos por SSL/TLS.

A brecha, que vinha preocupando especialistas em segurança gerando críticas à empresa, também estava presente no iOS, mas fora corrigida dias antes.

Ela não chegava a afetar todo o sistema das máquinas, mas ficou aberta por pelo menos quatro dias e estava presente em aplicativos importantes, como o Mail, o Calendário e o FaceTime.

O motivo da preocupação era a facilidade em se aproveitar desse bug, que acabou se tornando, de certa forma, de conhecimento público.

Bastava a um invasor estar na mesma rede da vítima para conseguir quebrar as verificações SSL/TLS e interceptar os dados trocados entre o Mac e um site de banco ou de compras, por exemplo.

Outras novidades – A correção da brecha de segurança já faz a atualização ser essencial para donos de Macs, mas vale mencionar que o update ainda adiciona alguns bons recursos aos computadores da Apple. Um dos mais interessantes é o suporte a chamadas de áudio pelo FaceTime, antes limitado apenas a videochamadas.

Outras mudanças são um novo recurso para bloquear mensagens de remetentes individualmente no iMessage, melhor compatibilidade do Mail com provedores de e-mail, uma correção para o sistema de atualizações da App Store, entre outras. Se quiser conferir a lista completa, acesse o site da Apple – ou clique aqui para mais informações sobre as correções de segurança, especificamente.

Para baixar o patch, basta abrir a loja de aplicativos do Mac e clicar em “Atualizações”. Apesar de o app Atualização de Software ser um dos prejudicados pela brecha de segurança, fazer o download do update não deve oferecer riscos. Mas se preferir, existem links alternativos da própria Apple, que oferecem arquivos DMG – no caso, esse e esse.