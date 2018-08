Apple lançará três iPhones, novos Apple Watch e iPad Pro

São Paulo – A Apple deve lançar três modelos de iPhones, novos Apple Watches e um novo iPad Pro. Após meses de rumores consistentes sobre essas novidades, previstas para setembro deste ano, uma reportagem da Bloomberg desta semana indica que esses serão os lançamentos da empresa mais valiosa do mundo para 2018.

Os sucessores do iPhone X terão versões com telas de 5,8 polegadas (com tecnologia OLED, como o iPhone X), 6,5 polegadas (também OLED) e 6,1 polegadas (com display LCD). Esta última versão seria uma opção de menor custo do que as demais, se posicionando como o iPhone de entrada. Uma novidade é que os aparelhos com telas maiores podem contar com suporte para dois chips de operadoras, algo que os smartphones Android possuem há anos.

A edição de baixo custo do smartphone da Apple terá revestimento em alumínio, em vez do aço inoxidável do iPhone X, e estará disponível em várias opções de cores, como cinza, branco, vermelho, azul e laranja.

Todas as versões terão desbloqueio por reconhecimento facial, assim como o iPhone X, por meio da tecnologia que a Apple nomeou de Face ID.

Sendo 2018 um ano “S” para a Apple, quando a empresa não faz mudanças drásticas de visual nos seus produtos, mas melhora a performance do seu portfólio de aparelhos do ano anterior, os nomes podem gerar confusão para os consumidores. Analistas indicam que os aparelhos pode se chamar iPhone Xs e iPhone Xs Plus. Mas isso é algo que teremos que descobrir somente na segunda semana de setembro, quando a apresentação oficial dos produtos deve acontecer.

O Apple Watch deve ganhar uma tela maior, ao mesmo tempo em que mantém o tamanho de seu corpo–ou seja, haverá uma redução de bordas–, enquanto o iPad Pro devem ganhar a tecnologia Face ID, bem como telas que aproveitam melhor a área frontal. Fora isso, a Bloomberg também reporta que os fones de ouvido Bluetooth da empresa, or AirPods, podem ganhar uma nova versão neste ano.

A Apple não comentou oficialmente o caso.