Apple lançará novo iPod e monitor 6K em 2019, diz analista

São Paulo – Um documento obtido pelo site 9to5Mac indica que a Apple lançará um novo iPod e um monitor com resolução 6k. O relatório seria de autoria de Ming-Chi Kuo, analista da KGI Securities e conhecido por fazer previsões acerca da Apple.

O novo iPod chegaria com um novo processador para substituir o modelo existente, já com configuração aquém dos iPhones. Já o monitor teria tamanho de 31,6 polegadas e utilizaria tecnologia Mini-LED, que consiste em pequenas luzes que compõem os pixels de modo que cada um tenha luz própria, sem a necessidade de retroiluminação – algo comum em painéis LED convencionais.

iPhones, Macs, Apple Watch e AirPods

O relatório também menciona outros produtos da Apple que estariam planejados para este ano. O novo iPad deve aumentar de tamanho de tela, passando de 9,7 polegadas para 10,2 polegadas, com redução de bordas. Já o iPad Mini também deve ganhar um novo processador.

Sobre os MacBooks Pro, Kuo diz, no documento, que a tela aumentará para algo entre 16 e 16,5 polegadas e que os produtos terão novo design. O Mac Pro também deve ser renovado e pode chegar com a possibilidade de fazer melhorias nas configurações.

O próximo Apple Watch, que, no ano passado, chamou a atenção com um recurso de eletrocardiograma, deve levar a funcionalidade de saúde a mais países.

Os iPhones têm pouco espaço na previsão de Kuo. As informações do relatório são sobre os iPhones Xs e Xs mantendo seus atuais tamanhos de tela, bem como a conexão Lightning, desse modo, não seguindo o movimento do iPad Pro, que trocou o Lightning pelo USB Type-C, usado em smartphones com sistema Android e em notebooks. Por fim, os fones de ouvido sem fio AirPods devem ganhar uma segunda versão e teriam como novidade compatibilidade com carregamento sem fio.