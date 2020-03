Apple lança site e aplicativo sobre novo coronavírus

A Apple lançou, nesta sexta-feira, 27, uma nova ferramenta para auxiliar indivíduos a identificar se estão com sintomas do novo coronavírus. Em forma de aplicativo e site, o projeto foi desenvolvido em parceria com a Força-Tarefa de Coronavírus da Casa Branca, a Agência Federal de Gestão de Emergências e o Centro para Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos

O app e o website da Apple, que estão apenas em inglês, reúnem informações verificadas para descobrir quais são as medidas mais apropriadas para se cuidar contra a covid-19. Para ter acesso ao resultado, o usuário precisa responder a algumas perguntas, como sua idade, se reside em um local onde o vírus se espalhou e o que está sentindo no momento.

Além disso, as plataformas também apresentam uma série de informações sobre as mais recentes atualizações, orientações sobre distanciamento social ou o isolamento, se é necessário realizar o teste ou não e quando o indivíduo deve entrar em contato com um médico. Eles também podem aprender a reconhecer os sintomas e receberão dicas do CDC sobre higiene pessoal.

Até o momento, o aplicativo está disponível apenas para os usuários que possuem contas americanas na Apple Store e têm mais de 18 anos. Além disso, os usuários também podem perguntar para a Siri, assistente de voz da Apple, sobre os sintomas que estão sentindo.

Para acessar o serviço, não é necessário criar uma conta ou conectar com o ID da Apple; dessa forma, as respostas não são identificadas a uma conta específica. Ainda não há informações sobre quando o serviço estará disponível para países da América Latina.