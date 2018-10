Apple lança novo iPad Pro sem botão home e com porta USB-C

São Paulo – A Apple anunciou nesta terça-feira (30) o novo iPad Pro, a versão mais sofisticada do seu tablet. O aparelho não tem mais o botão home e segue o padrão visual do iPhone Xs, ao adotar uma tela maior, com bordas menores.

Para desbloqueio, em vez de leitor de impressões digitais, o produto conta com sensor de reconhecimento facial, chamado Face ID. Diferentemente do que acontece nos iPhones com essa tecnologia, o sensor pode ser usado tanto quando o produto está em modo retrato quanto em modo paisagem.

Com esse novo iPad Pro, a Apple usa pela primeira vez o conector padrão da indústria, em vez de um proprietário. O dispositivo tem porta USB Type-C, usada amplamente em smartphones e tablets com sistema Android, bem como pela própria Apple no MacBook.

Na apresentação do produto, a Apple ressaltou a praticidade, versatilidade e velocidade do iPad e falou sobre como ele vê o produto como melhor do que 92% dos notebooks mais vendidos dos Estados Unidos. A empresa também ressaltou que, com o ganho de performance gráfica do aparelho, ele tem desempenho para games comparável à do Xbox One S, um console da Microsoft que pode reproduzir jogos em 4K.

Por dentro, o iPad Pro usa um processador A12X Bionic, que, assim como o chip do iPhone Xs, usa um processo de litografia de 7 nanômetros (distância entre transistores). Com isso, o componente conta com mais de 10 bilhões de transistores, de acordo com a Apple. Esse é o processador mais poderoso já criado pela Apple.

O Apple Pencil, usado para desenho e escrita, teve seu design renovado, com visual mais plano, e ganhou conexão automática com o iPad e ele pode ser carregado quando estiver anexado ao iPad Pro.

Como no ano passado, o iPad Pro chega em duas versões, com tamanhos de tela e preços diferentes. O valor inicial da edição com tela de 11 polegadas, com 64 GB de armazenamento, chega por 799 dólares, enquanto o de 12,9 polegadas será vendido a partir de 999 dólares. Ambos estarão disponíveis no mercado americano a partir de 7 de novembro e chegarão a mais mercados até o fim do ano.