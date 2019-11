Apple lança MacBook Pro com tela de 16 polegadas por R$ 24 mil

São Paulo – Nesta quinta-feira, 13, a Apple lançou um novo notebook da linha MacBook Pro, com modelos de 16 e 13 polegadas. O notebook, que foi anunciado alguns dias antes do esperado, vem com um novo hardware, melhorias no teclado e uma repaginação do Magic Keyboard, ou Teclado Mágico, que é o teclado menor e sem fio utilizado nos computadores Apple.

Entre as características do novo notebook, a versão mais cara contém o o processador Intel Core i9 (9ª geração) e placas de vídeo Radeon Pro 5500M, da concorrente da Intel Advanced Micro Device, AMD. A versão mais barata, que é a de 13 polegadas, tem o processador Intel Core i7 (9ª geração). Outras diferenças relevantes das duas versões estão na questão de armazenamento: o MacBook de 16 polegadas possui um cartão SSD que abriga até 1 terabyte, ou TB, enquanto o computador de 13 polegadas vem com um SSD de até 512 gigabytes, ou GB.

Mas a maior novidade do MacBook Pro 2019 está no remodelamento do Teclado Mágico. O teclado, considerado frágil e instável por muitos usuários, agora apresenta novas teclas e um leitor de impressões digitais, assim como o Touch ID dos smartphones da marca. Além disso, o teclado agora também tera a tecla Esc, muito utilizada pelos usuários.

Além de melhores itens extras e uma tela maior, a performance gráfica e visual da linha também foi melhorada. Com as novas placas de vídeo Radeon Pro, de 5300 ou 5500M, a Apple investe em um notebook que poderá ser a próxima escolha dos editores de vídeo ou dos jogadores profissionais. Com a combinação de gráficos 2.1 vezes mais rápido que os anteriores e uma maior capacidade de armazenamento, esse notebook se torna o MacBook Pro com melhor desenvolvimento visual até então.

O sistema de som permanece sendo da marca Dolby Atmos, e o notebook terá as mesma saídas para fones de ouvido, assim como entradas para dispositivos externos. A bateria, de acordo com a fabricante, terá uma frequência de 100 Wh – watts por hora – e deve durar por até 11 horas de uso contínuo.

Os novos produtos já podem ser adquiridos por meio do site oficial da Apple nas cores cinza-espacial e prateado, e os dois modelos – de 13 e 16 polegadas – estão custando, respectivamente, 21.299 reais e 24.599 reais. Com isso, o MacBook Pro é o notebook mais caro disponível no mercado formal brasileiro atualmente.