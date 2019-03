Apple lança iPad Air e iPad Mini com o processador do iPhone Xs

São Paulo – O processador A12 Bionic, da Apple, é o mais avançado da empresa até o momento. Ele chegou inicialmente apenas nos iPhones Xs, Xs Max e Xr, lançados no final do ano passado. Nesta semana, isso mudou: a Apple lançou versões do iPad Air e do iPad Mini com o A12 Bionic.

Os dois novos tablets chegam com suporte ao Apple Pencil, como a empresa chama a sua caneta inteligente que permite fazer desenhos ou anotações na tela, com diferentes níveis de pressão. Outra novidade dos produtos é suporte ao eSIM, um novo tipo de chip de operadora que fez sua estreia nos iPhones Xs.

iPad Air 2019: aparelho tem suporte ao Apple Pencil e ao teclado da própria empresa

As opções de memória disponíveis nos novos iPads são de 64 ou 256 GB. Os preços do iPad Air vai de 4.499 reais no Brasil a 6.799 reais. Nos Estados Unidos, os preços vão de 499 dólares a 779 dólares (abrangendo as quatro versões, duas com suporte 4G e duas sem). Já o iPad Mini tem valores sugeridos de 3.499 reais a 5.799 reais (399 dólares a 679 dólares nos EUA).

Os aparelhos estão em fase de pré-venda no mercado brasileiro nas cores dourado, prateado, cinza-espacial.

Mais novidades da Apple devem ser anunciadas no dia 25 de março, data que será realizado um evento da empresa nos EUA. Além disso, a companhia já marcou sua conferência de desenvolvedores, a WWDC, para junho, quando, historicamente, são reveladas novidades sobre iOS, sistema de iPhones e iPads, e o OS X, sistema dos Macs.