Apple lança fones de ouvido AirPods Pro no Brasil

São Paulo — Nesta semana, a Apple lança os fones de ouvido sem fio da linha AirPods Pro no Brasil. Eles são a nova versão dos AirPods lançados em 2016 e, agora, têm tecnologia de cancelamento de ruído para reduzir a interferência de sons externos. O preço sugerido dos AirPods Pro no mercado brasileiro é de 2.249 reais.

O produto, compatível com iPhones e smartphones com sistema Android, tem o processador da Apple H1, responsável pelo cancelamento de ruído.

Quando conectados a iPhones, os AirPods Pro podem mostrar ao usuário qual ponta do fone é a mais adequada para a sua orelha. Na caixa, há três opções de tamanhos: pequeno, médio e grande. No entanto, pode acontecer de o usuário precisar de uma ponta diferente em cada orelha, e o software do iPhone mostrará isso a ele. Essa opção é encontrada nas configurações dos fones dentro do menu de conexão Bluetooth.

Os AirPods Pro contam ainda com um modo de som ambiente, que serve para você não interromper totalmente a reprodução de uma música ou um podcasts, mas reduzir a intensidade do cancelamento de ruído e entender com clareza o que as pessoas dizem.

Os fones de ouvido, assim como na geração passada, podem ser usados para acionar a assistente de voz Siri. Com isso, é possível marcar compromissos na agenda, iniciar a reprodução de músicas ou mesmo fazer perguntas para a Siri quando o iPhone não estiver em mãos.

A autonomia de bateria, estimada pela fabricante, dos AirPods Pro é de 5 horas de reprodução de músicas. Com a caixinha para transporte, que também é um carregador portátil, a autonomia de uso chega a 24 horas.

Os AirPods Pro são, atualmente, os únicos fones de ouvido sem fio intra-auriculares com cancelamento de ruído lançados por uma grande empresa de tecnologia no mercado brasileiro.