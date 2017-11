Apple lança canal no YouTube com dicas de iPhone e iPad

São Paulo — A Apple está lançando um novo canal oficial no YouTube. Ele é o Apple Support, que traz tutorias em vídeos curtos ensinando o passo a passo para resolver problemas ou realizar tarefas em produtos da empresa.

O canal dá continuidade à ramificação do programa de suporte da Apple, que já tinha uma conta de Twitter para isso.

Entre os vídeos já disponíveis no canal, estão guias para apagar contatos duplicados, como mudar o wallpaper do iPhone e do iPad ou ainda como atualizar o iOS.

Os vídeos são bem explicativos e simples. O conteúdo inicial dá uma dica de quais são algumas das dúvidas principais dos usuários.

Todos os vídeos contam com narração e inglês e legendas e sinalizações visuais. Até agora, estão registrados 10 vídeos.

Veja um exemplo no vídeo abaixo (em inglês):