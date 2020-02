Apple irá fechar escritórios e lojas na China até 9 de fevereiro

A Apple irá fechar todos os seus escritórios, lojas e centros de serviços na China até o próximo dia 9 de fevereiro, segundo posicionamento oficial enviado pela companhia à Bloomberg.

De acordo com a nota, a medida foi tomada com “muita cautela e com base nos conselhos mais recentes dos principais especialistas em saúde”.

A companhia informou ainda ter restringido as viagens de funcionários à China. Destacou, entretanto, que sua loja online no país asiático permanecerá aberta mesmo enquanto suas lojas físicas permanecerem fechadas.

Não está claro se as fábricas da Apple na China, operadas pela Foxconn, também serão fechadas. Em resposta ao portal The Verge, a Foxconn disse, na terça-feira, 28, que ainda estaria operando com um cronograma de feriados e não previa nenhum impacto na produção.