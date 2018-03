Apple ganha nova rival no serviço de nuvem: a Samsung

São Paulo – Junto ao lançamento do Galaxy S9 no Brasil, a Samsung anunciou também a chegada do seu serviço pago de armazenamento em nuvem. Chamado Samsung Cloud, ele já estava disponível para a criação de uma cópia de segurança das fotos de dispositivos da linha Galaxy.

Por padrão, os usuários têm 15 gigabytes de espaço para guardar fotos e vídeos, que podem ser migrados automaticamente para outros smartphones Galaxy, basta que o usuário faça o login na sua conta Samsung.

A novidade é a chegada de duas opções assinaturas. Os consumidores poderão pagar 3 reais ao mês para ter 50 gigabytes de espaço ou então 9 reais para ter 200 gigabytes de armazenamento na Samsung Cloud.

O serviço pago estará disponível junto com a chegada dos Galaxy S9 e S9+ ao mercado brasileiro, em 20 de abril deste ano.

A Samsung Cloud é uma opção de armazenamento na nuvem, de forma parecida com o iCloud, da Apple, que é exclusiva para aparelhos da marca. Os valores cobrados pelos planos de 50 gigabytes e 200 gigabytes são de 2,90 reais e e 8,90 reais, respectivamente.