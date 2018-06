Apple foca em velocidade e controle parental em atualizações de software

San Jose, Califórnia – A Apple anunciou na segunda-feira atualizações de software que permitem que iPhones mais antigos fiquem mais rápidos, que ajudam os pais a limitar o tempo de tela de seus filhos e que fazem seu assistente de voz trabalhar mais como o rival da Amazon.com.

Em conjunto, os movimentos anunciados na Worldwide Developers Conference da Apple em San Jose se concentraram em manter sua base de 1,3 bilhão de usuários satisfeitos com seus dispositivos e acompanhar alguns concorrentes. As ações da Apple fecharam em alta de 0,8 por cento, a 191,83 dólares após a notícia, e subiram para 192,40 dólares depois do pregão.

A Apple enfrentou uma reação negativa no final do ano passado, quando descobriu que a empresa reduziu a velocidade dealguns iPhones mais antigos. A versão mais recente do sistema operacional da Apple para iPhone e iPad, o iOS 12, fará com que dispositivos mais antigos, como o iPhone 6, funcionem melhor.

O chefe de software Craig Federighi disse que o iOS 12 pode realizar tarefas simples, como abrir aplicativos, até duas vezes mais rápido que seu antecessor, o iOS 11. O novo sistema funcionará em uma série de produtos que datam de 2013.

A empresa também permitirá um uso mais amplo dos controles de voz no aplicativo, limitados a um punhado de aplicativos, como o PayPal e o Uber.

A Apple também lançou a possibilidade de fazer chamadas de vídeo com até 32 usuários, colocando-a em concorrência direta com empresas como a Cisco Systems Inc e com Skype daMicrosoft Corp.

Em resposta às críticas de que a Apple contribuiu para o uso excessivo de computadores por crianças, os usuários de iPhone e iPad agora poderão limitar o tempo que as crianças passam em aplicativos, bem como quais aplicativos podem usar.

“Alguns aplicativos exigem mais atenção do que poderíamos imaginar”, disse Federighi.

O sistema de controle parental faz parte de um sistema mais amplo que os adultos também podem utilizar para monitorar e limitar o tempo de tela.

Carolina Milanesi, analista da Creative Strategies, disse que a flexibilidade do sistema da Apple o diferencia de outros projetados apenas para monitoramento dos pais, oferecendo a possibilidade de adolescentes e adultos imporem seus próprios limites.

“É uma clara admissão da Apple: ‘Nossa base instalada é tão grande e não há dois usuários iguais, então não vamos dizer o que funciona para você'”, disse ela.

Novos recursos ajudam a proteger o anonimato dos usuários online. A empresa informou que seu navegador Safari, tanto para Macs quanto para iPhones, impedirá que os usuários sejam rastreados sem a permissão de sites que usam botões “curtir” ou “compartilhar” de empresas de mídia social.

A Apple revelou novos passos para dificultar a distinção de usuários por anunciantes, ampliando seu esforço, iniciado no ano passado, para evitar tal rastreamento.

A Apple também lançou novas ferramentas para realidade aumentada, dizendo que os usuários vão poder compartilharmundos em jogos, por exemplo. A LEGO, fabricante de blocos de brinquedo interligados, mostrou um aplicativo no qual dois jogadores usando iPads poderiam apagar um incêndio virtual em uma casa física feita de LEGOs.

Federighi disse que a Apple está trabalhando em um esforço de vários anos para facilitar a transferência de aplicativos de iPhone e iPad para computadores Mac, uma mudança significativa porque o iOS da Apple é frequentemente um dos principais destinos dos desenvolvedores, que freqüentemente escolhem telefones Android como a segundo plataforma.

Federighi disse que as ferramentas serão lançadas no próximo ano.