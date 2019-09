Apple entra no território da Netflix com assinatura de 5 dólares

São Paulo – A Apple anunciou a chegada do seu serviço de transmissão de vídeos e séries via Internet, chamado Apple TV+. Rival da Netflix, ele chegará a mais de 100 mercados a partir do dia 1º de novembro.

O serviço terá preço sugerido de 5 dólares ao mês (20,50 reais, em conversão direta). Diferentemente da Netflix, o plano padrão será para toda a família. A concorrente cobra preços diferentes para o número de usos simultâneos.

O Apple TV+ funcionará em iPhones, iPads, Macs e em Smart TVs. Por ora, no mercado brasileiro, apenas as televisões da Samsung contam com um aplicativo dedicado para suas TVs.

A chegada do Apple TV+ foi algo que a Apple preparou durante o ano todo. Na CES, a maior feira de tecnologia do mundo, realizada em janeiro em Las Vegas (EUA), fabricantes como Samsung, LG e Sony anunciaram compatibilidade com o AirPlay, uma tecnologia de transmissão de imagens de dispositivos da Apple para televisores.

O serviço de vídeos da Apple chegará com conteúdos exclusivos. O Morning Show será apresentado por Jennifer Aniston e Steve Carrell. A empresa anunciou ainda um novo show com Jason Momoa (que interpretou o herói da DC Comics Aquaman nos cinemas).

Quem comprar novos dispositivos da Apple receberá uma assinatura gratuita por um ano no Apple TV+.