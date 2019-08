Apple e Samsung são investigadas por radiação de seus smartphones

São Paulo – A Federal Communications Commission (FCC), órgão americano que regula o setor de telecomunicações, abriu uma investigação contra a Apple e a Samsung para averiguar denúncias de que os smartphones fabricados pelas duas companhias estão emitindo radiação acima dos níveis permitidos por lei.

Segundo o jornal Chicago Tribune, os modelos analisados e que teriam sido reprovados estão o iPhone 7 e o iPhone 8, da Apple, e os Galaxys S8, S9 e J3.

As avaliações, conduzidas pela empresa Exposure Labs, consistiam em analisar a radiação emitida pelos gadgets quando posicionados em distância de até 2 milímetros do corpo humano para simular a proximidade dos aparelhos quando usados para fazer uma ligação ou guardados no bolso. Com os resultados, a FCC vai realizar seus próprios testes.

Ao jornal, a companhia de Cupertino afirmou que os testes não foram imprecisos comparados aos realizados pela própria empresa. Ao Business Insider, a Samsung, por sua vez, disse que seus dispositivos vendidos nos Estados Unidos estão de acordo com as regulações locas impostas pela própria FCC.