Apple e Google se unem para rastrear Covid-19 pelo celular

A Apple e o Google anunciaram nesta sexta-feira, 10, que irão criar em conjunto uma tecnologia que ajudará a rastrear a disseminação do novo coronavírus (Covid-19). O rastreamento de contato será feito pelo bluetooth e irá alertar as pessoas por meio do celular se elas tiverem contato com alguém infectado. A implementação do projeto será em duas fases.

Na primeira, que será em maio, as empresas lançarão um conjunto de interfaces de programação de aplicativos, ou APIs, que permitirá a interoperabilidade entre Android e iOS usando aplicativos de autoridades de saúde pública. Ao instalar esses aplicativos, o Bluetooth irá detectar se o usuário se aproximou de pessoas possivelmente contaminadas.

Na segunda fase, as companhias irão criar uma plataforma mais ampla e robusta para rastrear a disseminação. Tanto a Apple como o Google disseram que as ferramentas irão respeitar a privacidade do usuário e rastreamento só será feito com o consentimento.

Covid-19 pelo mundo

O número de mortes provocadas pela covid-19 acaba de chegar a 100.000 nesta sexta-feira, 10. A contagem em tempo real é feita pelo centro de estudos sobre coronavírus da Johns Hopkins University, nos Estados Unidos, com base em dados oficiais dos países. No mundo, o número total de casos passa de 1,63 milhão.

No Brasil, o número de mortes pela doença alcançou 1.000 hoje. Segundo o Ministério da Saúde são mais de chegou a 19.638.