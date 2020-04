Apple e Google controlarão dados de usuários em ferramenta para covid-19

Apple e Google revelaram nesta sexta-feira que os usuários da ferramenta que estão desenvolvendo para monitorar eventuais contatos com infectados pela covid-19 poderão controlar seus dados e que o sistema será desativado ao final da pandemia.

As duas grandes empresas do Silicon Valley apresentaram há duas semanas uma ferramenta inédita que permitirá aos smartphones com o sistema operacional iOS, da Apple, ou Android, do Google, trocar informações através do Bluetooth para que os usuários saibam se cruzaram com uma pessoa diagnosticada com o novo coronavírus.