Apple diz que iPhone 5 e iPad 4 podem parar de funcionar em novembro

São Paulo – Por meio de seu site oficial de atendimento ao consumidor, a Apple está alertando usuários de iPhone5 que, a partir do dia 3 de novembro deste ano, o smartphone pode parar de funcionar devido a uma falha. O problema, relacionado com um dos recursos do GPS dos celulares, necessita que os usuários atualizem, obrigatoriamente, o celular para o iOS 10.3.4.

A atualização de sistema já está disponível para a maioria dos iPhones, e está sendo recomendado para impedir que aplicativos importantes – como App Store, iCloud, e-mail, navegadores e outros serviços – parem de funcionar a partir do dia 3 de dezembro. O celular, que parou de ser fabricado em 2014, foi o primeiro da marca a utilizar a tecnologia 4G para redes móveis.

O iPhone 5 não será o único afetado: a empresa informou que o iPad 4, que também não é mais comercializado pela Apple, também necessita de atualização obrigatória do software pelo mesmo motivo. Ainda que a Apple esteja sempre destacando a importância das atualizações contínuas do sistema, desta vez ela compromete, realmente, a vida útil e o bom funcionamento do celular, de maneira geral.

Como atualizar o sistema