Apple divulga lista de apps mais baixados por usuários

São Paulo – Logo no começo do último mês do ano, a Apple divulgou a lista anual de aplicativos mais baixados para iPhone e iPad em 2019. Tanto em smartphones quanto em tablets da marca, o aplicativo gratuito mais baixado foi o YouTube, que pertence ao Google. O Instagram, do Facebook, ficou em segundo lugar no iPhone, enquanto o aplicativo de streaming de vídeo da americana Netflix ficou na segunda colocação no iPad.

A empresa dividiu suas listas entre iPhone e iPad e entre aplicativos pagos e gratuitos. O Facetune, que permite editar retratos, liderou a categoria de apps pagos. No iPad, o Procreate, de criação de desenhos, foi o líder da categoria paga.

Como a Apple dividiu as seleções do ano entre aplicativos e jogos, que divulgou em uma lista separada, os games não aparecem nos rankings e dão lugar a redes sociais, soluções de produtividade, aplicativos de fotografia e entretenimento. Um exemplo é o AutoSleep Tracker for Watch, que monitora a movimentação dos usuários do Apple Watch enquanto dormem – função já presente, de forma nativa, em pulseiras e relógios inteligentes da Samsung.

Confira, abaixo, os 10 aplicativos mais populares de cada categoria:

Apps gratuitos para iPhone

YouTube Instagram Snapchat TikTok Messenger Gmail Netflix Facebook Google Maps Amazon

Apps pagos para iPhone

Facetune HotSchedules Dark Sky Weather The Wonder Weeks AutoSleep Tracker for Watch TouchRetouch Afterlight – Photo Editor Procreate Pocket Sky Guide Toca Hair Salon 3

Apps gratuitos para iPad

YouTube Netflix Amazon Prime Video Google Chrome Hulu Messenger Gmail Facebook TikTok Calculadora

Apps pagos para iPad