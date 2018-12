Apple deve lançar iPhone 5G em 2020

São Paulo – A Apple só deve lançar o seu primeiro iPhone com suporte à rede 5G em 2020. É isso que indica uma recente reportagem da Bloomberg, apesar de smartphones com sistema Android começarem a oferecer a tecnologia a partir do ano que vem.

Não é a primeira vez que a empresa espera o amadurecimento de uma tecnologia para colocá-la em seus iPhones. A lista de exemplos conta com itens como NFC (usado apenas em pagamentos) e carregamento sem fio.

Na geração passada, a Apple também foi mais lenta do que a concorrência a adotar o padrão 4G, o que aconteceu em 2012, com lançamento do iPhone 5. O primeiro smartphone Android com essa tecnologia foi HTC Evo, em 2010, com seu processador Snapdragon de 1 GHz, 1 GB de memória e 512 MB de RAM.

Um dos motivos para a espera de um ano para o lançamento de um celular compatível com 5G seria a disputa judicial da companhia de Cupertino com a Qualcomm, o que a teria feito trocar a fornecedora de modens para a Intel.

A Apple não comentou o caso.

5G no Brasil

A tecnologia 5G só deve chegar efetivamente ao Brasil após o primeiro leilão da frequência de 3,5 Hz, o que está previsto para acontecer em 2019. Os primeiros smartphones compatíveis podem chegar ao mercado nacional até antes disso, uma vez que as fabricantes tentam intervalo de lançamentos no exterior e no mercado brasileiro.