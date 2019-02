Apple deve iniciar venda do iPhone 5 em 12 de setembro

São Paulo — As encomendas do iPhone 5 devem começar a ser aceitas pela Apple já no dia do anúncio oficial do smartphone, 12 de setembro. A notícia é do site iMore, que diz tê-la recebido de uma fonte que forneceu informações corretas em outras ocasiões. As entregas devem começar em 21 de setembro nos Estados Unidos, como já vinha sendo divulgado.

O iMore também diz que a segunda leva de entregas do iPhone 5, em outros países, começa no início de outubro – provavelmente no dia 5. Mas é improvável que o Brasil seja incluído entre esses países. A Apple tem demorado mais de dois meses para começar a vender seus produtos aqui depois do anúncio oficial.

No caso do iPhone 4S, apresentado em outubro do ano passado, foram 73 dias entre o anúncio e a chegada ao Brasil. Se aplicarmos esse mesmo prazo para o iPhone 5, podemos estimar que ele deve chegar por volta de 24 de novembro. A produção do iPhone na fábrica da Foxconn em Jundiaí pode até encurtar um pouco esse prazo, mas não muito.

As notícias sobre a apresentação no dia 12 de setembro e o início das entregas no dia 21 vêm sendo confirmadas por diversas fontes. Essa informação não é oficial, mas há a suspeita de que a própria Apple tenha autorizado alguém a informar as datas a alguns jornalistas nos Estados Unidos. Isso explicaria porque vários deles dizem ter recebido a mesma data extraoficialmente.

Os rumores que têm circulado indicam que a principal novidade do iPhone 5 será a tela de 4 polegadas em formato alongado. O smartphone também deve ganhar acesso a redes celulares 4G LTE e conexão sem fio NFC, que poderá ser usada para pagamentos. O conector de dados será menor, possivelmente com oito pinos, em vez dos 30 atuais. E não se sabe como o novo modelo vai se chamar realmente, já que o nome iPhone 5 também não é oficial.