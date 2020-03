Apple deixa vazar novos recursos do sistema do iPhone

São Paulo – A Apple pode ter deixado vazar uma série de novidades a respeito do sistema operacional iOS 14, que equipa os iPhones. De acordo com o site MacRumors, especializado na cobertura de assuntos da Apple, a empresa americana prepara um novo aplicativo de exercícios que funcionará tanto no iPhone quanto no relógio Apple Watch e na Apple TV. Além disso, novidades devem chegar ao Apple Pencil, o lápis inteligente que permite desenhar e interagir com a tela de dispositivos da marca, e também ao aplicativo de mensagens iMessage.

O aplicativo de exercícios, que deve ser chamado Fit ou Fitness, mostra vídeos de exercícios no iPhone ou na Apple TV e mostra mais instruções no relógio. A novidade pode chegar junto a um serviço de bem-estar, reforçando a oferta de serviços da Apple, junto aos streamings de vídeo Apple TV+ e de games Apple Arcade.

O iMessage pode ficar mais parecido com o WhatsApp. O aplicativo de mensagens que só funciona entre dispositivos da Apple deve ganhar um recurso de apagar mensagens enviadas por engano e também a possibilidade de mencionar pessoas em um grupo usando o símbolo “@” antes do nome.

Já o Apple Pencil pode passar a permitir que os usuários convertam textos escritos à mão em textos digitados nos aplicativos da Apple, como o Messages ou o Mail.

Normalmente, a companhia só divulga suas novidades de software em junho, quando realiza a conferência global para desenvolvedores conhecida pela sigla WWDC. Portanto, será preciso aguardar até lá para conhecer oficialmente todas as novidades que a Apple preparou para os iPhones.