Apple cria iPad para seu novo sistema iPadOS e promete produtividade

São Paulo – A Apple lançou um novo iPad feito para o seu novo sistema iPadOS, que substitui o iOS em tablets. O aparelho integra a sétima geração do iPad, tem tela de 10,2 polegadas com cerca de 3.500 pixels de resolução de imagem.

O aparelho é equipado com o novo processador Apple A12 Fusion, que promete oferecer duas vezes o nível de desempenho de um notebook tradicional.

O iPadOS busca oferecer uma experiência de uso voltada à produtividade. É possível usar mais de um aplicativo ao mesmo tempo e novo tablet da Apple conta com compatibilidade para um acessório que funciona tanto como capa quanto como teclado. Desse modo, o usuário pode contar com um teclado para realizar atividades como escrever textos, criar apresentações, editar planilhas ou mesmo para interagir com amigos em redes sociais.

O novo iPad chegará ao mercado americano ainda neste ano com compatibilidade para o Apple Pencil, a caneta inteligente da Apple, com preço de 329 dólares.

A Apple é uma das últimas empresas que continua a apostar no mercado de tablets. A quantidade de rivais diminuiu ao longo dos últimos cinco anos, sendo a Samsung uma das poucas que ainda lançam tablets com sistema Android e especificações técnicas de alto nível.