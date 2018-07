Apple aumenta preços de MacBooks e iMacs no Brasil

São Paulo – A Apple aumentou os preços dos MacBooks e iMacs na sua loja oficial no Brasil. Agora, o computador mais acessível da marca sai por 9.800 reais, enquanto o notebook de menor custo tem preço de 11.500 reais.

Os produtos da Apple foram renovados com processadores da Intel de oitava geração, a mais recente atualmente disponível. No entanto, a novidade veio acompanhada de reajustes.

Em percentual, o maior aumento foi no iMac de entrada, que teve crescimento de 19,5%. Já o maior aumento de valor foi no modelo MacBook Pro topo de linha de 15 polegadas, cujo preço subiu 3.300 reais, indo de 21.300 reais para 24.600 reais.

Algumas linhas foram poupadas do reajuste, ao menos por ora, como é o caso do MacBook Air, do Mac Mini e do Mac Pro.

De acordo com o site MacMagazine, um dos motivos para o aumento de preços seria a alta do dólar ao longo do último ano.

Confira as mudanças de preços nas tabelas a seguir.

iMac Preço antigo Preço novo 21,5″ R$8.200 R$9.800 21,5″ 4K R$9.800 R$11.700 21,5″ 4K (topo de linha) R$11.200 R$13.400 27″ 5K (entrada) R$13.900 R$16.000 27″ 5K (intermediário) R$15.300 R$17.600 27″ 5K (topo de linha) R$17.200 R$20.200

MacBook Pro Preço antigo Preço novo 13″ sem Touch Bar (entrada) R$9.800 R$11.700 13″ sem Touch Bar (topo de linha) R$11.200 R$13.300 13″ com Touch Bar (entrada) R$13.900 R$16.200 13″ com Touch Bar (topo de linha) R$15.300 R$17.800 15″ com Touch Bar (entrada) R$18.500 R$21.300 15″ com Touch Bar (topo de linha) R$21.300 R$24.600