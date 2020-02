Apple, através do iPlace, investe em acessórios de olho na receita

RIO – As principais empresas de tecnologia do mundo estão investindo pesado em seus acessórios. A americana Apple, dona do iPhone, investe, através da iPlace, maior revendedora da companhia no país, em uma linha de produtos inspiradas em cidades do Brasil como o Rio de Janeiro. Estratégia semelhante é seguida por concorrentes como Huawei, Samsung, LG, Positivo e Multilaser.

O conjunto de produtos incluem pulseiras para o Apple Watch, baterias e carregadores, além de cabos, adaptadores e capas.

Também faz parte da estratégia o lançamento de mochilas. Além do Rio, São Paulo, Fernando de Noronha, Belo Horizonte, Fortaleza e Florianópolis ganharam seus próprios produtos específicos. A estratégia, dizem especialistas, ajuda a impulsionar as vendas até de celulares e relógios.

O investimento da Apple e sua rede de revendedores não é em vão. Os acessórios, grupo inclui ainda itens para casa e relógios, registraram alta de 36% no último trimestre e já somam quase 11% do faturamento da gigante americana, que tem no iPhone quase metade de sua receita.

Para especialistas, o lançamento de capas, baterias e acessórios em geral é uma das estratégias principais da companhia ao lado da criação de “serviços”, como os serviços de streaming, que já somam 12,7% da receita e teve avanço de 17,5% no último trimestre de 2019.

“Essa é uma das principais indutores de crescimento hoje das companhais de tecnologia. Vemos todos os grandes principais nomes da indústria fazendo esse tipo de iniciativa, selando parceria com empresas de moda e até de super heróis”, disse Claudia Hernandes, professora da Uerj.

A Multilaser, fabricante de celulares e tablets, investe em baterias e nobreaks. São mais de 40 itens. O objetivo, segundo Cláudio Defensor, gerente nacional de vendas da empresa, é trazer mais soluções aos consumidores. Além disso, a empresa acaba de criar novos roteadores e fones de ouvidos.