Apple Arcade: entenda a nova plataforma de games da Apple

A Apple anunciou um novo serviço de assinatura totalmente voltado para os games na última segunda-feira, (25), no evento “show time”, promovido pela própria empresa.

Diferentemente dos serviços convencionais em nuvem de concorrentes como Sony, Microsoft, Google e Nvidia, a novidade não foi projetada para transmitir gameplays para dispositivos iOS (sistema móvel da Apple para iPhones e iPads). Em vez disso, a plataforma pode ser instalada diretamente na App Store. Confira abaixo o discurso oficial, resumido pelo site americano The Verge, em inglês:

A empresa pretende transformar alguns desses games disponíveis da sua loja virtual em um serviço de assinatura: o Apple Arcade.

Serão 100 jogos exclusivos para iPhone, iPad, Mac e Apple TV.

A Apple mostrou uma variedade de títulos, porém não há uma lista completa e oficial. Confira abaixo alguns:

Where Cards Fall

The Pathless

LEGO Brawls

Hot Lava

Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm

Beyond a Steel Sky

Mr. Turtle

Frogger in Toy Town

Lega Arthouse, Cardpocalypse

No Way Home

Down in Bermuda

The Bradwell Conspiracy

Projection: First Light

Lifelike

Sayonara Wild Hearts

Repair

Sneaky Sasquatch

UFA on Tape: First Contact

Sonic Racing

Doomsday Vault

ATONE: Heart of the Elder Tree

HitchHiker

Spidersaurs

Yaga

Monomals

Enter The Construct

Overland

Winding Worlds

Kings of the Castle

O criador do SimCity Will Wright divulgou que planeja produzir um jogo para o serviço. Assim como as produtoras Annapurna Interactive, Bossa Studios, Cartoon Network, Finji, Giant Squid, Klei Entertainment, Konami, Lego, Mistwalker Corporation, SEGA, Snowman e muito mais.

*Este conteúdo foi originalmente publicado no site Adnews