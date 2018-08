Apple apresentará novos iPhones em setembro

São Paulo – A Apple anunciou nesta semana que os novos iPhones serão apresentados em 12 de setembro. O evento será realizado no auditório chamado Steve Jobs Theater, que fica no novo campus da empresa, o Apple Park, que fica na Califórnia.

De acordo com reportagem recente da Bloomberg, o sucessor do iPhone X chegará em três versões, todas com reconhecimento facial como método de desbloqueio de tela. Uma delas será mais acessível e não terá display com tecnologia OLED, presente nos outros dois–bem como no iPhone X.

A empresa deve aproveitar o evento para também anunciar a data de lançamento do iOS 12, o novo sistema mobile para iPhones e iPads.

Pelo cronograma de lançamentos da Apple no Brasil nos últimos anos, os novos iPhones chegarão ao mercado nacional antes do final do ano.